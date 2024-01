POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Metzgerei - Zeugen gesucht

Trier-Irsch (ots) - Am 23. Januar 2024, gegen 11:40 Uhr, übergab ein älterer Geschädigter eines Call-Center-Betruges einen höheren Geldbetrag an einen bislang unbekannten Täter in Trier-Irsch. Vorangegangen war ein sogenannter Schockanruf, bei dem sich zunächst eine Frau mit weinerlicher Stimme als Tochter des Geschädigten ausgab. Unmittelbar übernahm ein unbekannter Mann die Gesprächsführung. Dieser gab vor, ...

mehr