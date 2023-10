Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradunfall fordert einen Leichtverletzten (03.10.2023)

St. Georgen (ots)

Einen Leichtverletzten und rund 7.000 Euro Sachschaden hat es bei einem Unfall am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 33, Sommerauer Straße, zwischen Triberg-Nußbach und St. Georgen gegeben. Ein 25-jähriger Kawasaki-Fahrer kam nach einem Überholvorgang in einer Linkskurve zu Fall. Dabei kam es zwischen dem überholten Auto, einem Renault Clio und dem Motorrad noch zu einer Berührung, wodurch sich der Clio um die eigene Achse drehte und entgegen der Fahrtrichtung auf der Gegenspur zum Stehen kam. Während die 73-jährige Fahrerin unverletzt blieb, kam der gestürzte Motorradfahrer mit leichten Verletzungen in eine Klinik. An seiner Kawasaki ZR 750 entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Den Schaden am Renault bezifferte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

