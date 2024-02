Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Xanten - Alpen: Drei weitere Karnevalsumzüge ohne besondere Vorkommnisse für die Polizei

Voerde; Xanten; Alpen (ots)

Am Samstag veranstaltete der 1. Voerder Karnevalsverein 1972 den Tulpensonntagszug in Voerde. Außerdem fand ein weiterer Umzug in Alpen und der traditionelle Blutwurstsonntagszug in Xanten statt.

Trotz grauer Wolkendecke hielt sich der Niederschlag in Grenzen. Mehrere zehntausend Menschen versammelten sich wieder an den Zugstrecken, um die Mottowagen, Fuß- und Musikgruppen auf ihren Routen durch die Gemeinden zu begrüßen.

Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz, um die Veranstaltung zu schützen, zu begleiten und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz:

Zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung und zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung wurden von den Einsatzkräften der Polizei aufgenommen. Hinzu kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da einer der Zuschauer in Voerde eine Waffenattrappe mit sich führte.

Wir danken allen Beteiligten für den erneut friedlichen und vorbildlichen Verlauf.

