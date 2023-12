POL-NMS: 231208-1-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht, Eckernförde

Eckernförde (ots) - Eckernförde/Am 05.12.2023 um 10.30 Uhr ging eine 68 Jahre alte Frau in einem Verbrauchermarkt in der Rendsburger Straße in Eckernförde einkaufen. Während des Einkaufens gingen zwei Männer sehr nahe an ihr vorbei. Als sie dann einen Moment später in ihre um die Schulter hängende Handtasche schaute, um nach ihrem Portemonnaie zu sehen, bemerkte sie, dass dieses nicht mehr in der Tasche war. ...

mehr