Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Fahrzeug überschlägt sich

Dinslaken (ots)

Am Sonntag, gegen 02:10 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Duisburg mit seinem Pkw die Otto-Brenner-Straße in Richtung Brinkstraße. In Höhe der Einmündung An der Fliehburg kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige und sein 15-jähriger Beifahrer aus Duisburg verletzten sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich und wurden mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der 19-Jährige Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt.

