Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Information der Polizei zur Verkehrslage am 15. April im Siegburger Innenstadtbereich

Siegburg (ots)

Für den 15. April hat die Gewerkschaft ver.di, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr, eine Versammlung auf dem Mühlentorparkplatz in Siegburg angezeigt.

Der Veranstalter rechnet mit bis zu 3.000 Kundgebungsteilnehmenden aus NRW und den angrenzenden Bundesländern. Die Anreise der Versammlungsteilnehmenden wird mit Reisebussen organisiert. Im Siegburger Innenstadtbereich werden daher temporäre Parkzonen für die Busse eingerichtet.

Diese sind in der Industriestraße, im Bahnweg und in der Händelstraße. Die Industriestraße, zwischen Mahrstraße und dem Holzhandel Schyns, wird während der Parkzeit der Omnibusse komplett gesperrt. Der Bahnweg wird ab der Lindenstraße für den Allgemeinverkehr zu einer Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof Siegburg.

Durch die temporären Parkzonen wird es vermutlich zu Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich kommen. Zudem werden eine Vielzahl Pendelbusse den Sieburger Bahnhof anfahren, um dort Versammlungsteilnehmende aus- und einsteigen zu lassen. Daher empfiehlt die Polizei, am 15. April auf das Auto zu verzichten bzw. den Siegburger Innenstadtbereich zu meiden.

Falls Sie doch dringend mit dem Auto in die Stadt müssen, empfiehlt es sich, sich auf der Karten-App Ihres Smartphones die aktuelle Verkehrslage anzeigen zu lassen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Echtzeitdarstellung zuverlässig ist.

Bitte beachten Sie auch, dass der Mühlentorparkplatz wegen der Versammlung gesperrt sein wird. Alternative Parkplätz finden Sie hier: https://parken-siegburg.de/

Störungen durch die Versammlungsteilnehmenden sind nicht zu erwarten. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell