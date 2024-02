Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Mühlenweg/Zwei geparkte Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich zwei Anzeigen wegen Unfallflucht haben Polizistinnen der Polizeiwache Dülmen am Dienstagmorgen (27.02.)aufgenommen. Beide Autos, ein grauer Ford Mondeo und ein blauer Ford Focus, waren am rechten Fahrbahnrand des Mühlenweg ordnungsgemäß geparkt. Am heutigen Morgen konnte in beiden Fällen bemerkt werden, dass die Seitenspiegel der Fahrerseite beschädigt waren. In einem Fall konnte an dem beschädigten Spiegel gelber Farbabrieb festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Die Unfallzeit liegt zwischen 22.30 und 9 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

