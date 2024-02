Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Hagen/Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Ein Rettungshubschrauber kam nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (26.02.) auf der Straße Hagen ereignete zum Einsatz. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Dülmener mit seinem Auto von der Coesfelder Straße in den Kreuzungsbereich ein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 29-jähriger Billerbecker mit einem Transporter die Straße Hagen in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Auto des Dülmeners kam im Grabenbereich der Straße Am Wüllen zum Stillstand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Billerbecker verletzte sich bei dem Unfall ebenfalls. Ihn brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Unfallörtlichkeit war für die Unfallaufnahme ca. zwei Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

