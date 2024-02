POL-COE: Nordkirchen, Lenhausenweg/Geparktes Wohnmobil beschädigt

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 23.02.2024 (22.00 Uhr) auf den 24.02.2024 (00.30 Uhr) in eine unbewohnte Wohnung auf der Brockstraße in Dülmen, Buldern ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf. Die Täter flohen anschließend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. ...

