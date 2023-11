Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle; Wohnungseinbrüche

Gem. Schorndorf - Unterberken: Durch Gegenverkehr geblendet

Am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr befuhr eine 25-Jährige die Landesstraße 1225 zwischen Unterberken und Wangen mit ihrem PKW BMW. In einer Rechtskurve kam sie, vermutlich infolge Blendung durch den Gegenverkehr, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem PKW Renault eines 37-Jährigen. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Zur Fahrbahnreinigung waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei im Einsatz.

Urbach: Radfahrer verursacht Unfall und leistet Widerstand

Am Dienstag gegen 21:25 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Schorndorfer Straße in Richtung Ortsmitte. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal gegen den PKW Ford eines 38-Jährigen und wurde dabei leicht verletzt. An dem PKW entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Nach dem Unfall versuchte der 34-Jährige direkt die Unfallstelle mit seinem Fahrrad zu verlassen, wurde jedoch von zwei Passantinnen und dem 38-Jährigen Ford-Fahrer festgehalten. Hierbei berührte der 34-Jährige die beiden Passantinnen in unsittlicher Art und Weise und musste durch zwei weitere Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Auch gegenüber den Polizeibeamten war der 34-Jährige weiter aggressiv und leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand. Der Mann musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Waiblingen - Neustadt: Zwei Wohnungseinbrüche

Am Dienstag wurde im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:25 Uhr in zwei Wohnhäuser in der Bangertstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten an einem Haus ein Fenster auf und warfen bei dem anderen Haus mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Nach bisherigen Feststellungen wurden aus einem der Wohnhäuser Schmuck und Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Polizei bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

