POL-AA: Ostalbkreis: Kernbohrer entwendet - Fußgängerin übersehen - Vandalismus in leerstehendem Gebäude

Neresheim: Vandalismus in leerstehendem Gebäude

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vandalismus in einem leerstehenden Gebäude in der Karl-Bonhoeffer-Straße. Bereits am Freitag meldeten Zeugen gegen 23:30 Uhr, dass sich mehrere Personen in dem Gebäude aufhalten würden und man eine Art Schuss gehört habe. Nachdem das Gebäude von der Polizei umstellt wurde, konnten zwei tatverdächtige Personen festgestellt werden, von welchen die Personalien erhoben wurden. Am Montag gegen 18:15 Uhr wurde erneut eine Personengruppe in dem leerstehenden Gebäude gemeldet. Vor dem Eintreffen der Streifenbesatzungen gingen die drei Personen jedoch bereits flüchtig. Bei der Überprüfung des Gebäudes wurden mehrere Spraydosen sowie frische Farbschmierereien mit mehreren Hakenkreuzen sowie SS-Runen an der Fassade festgestellt. Ob es sich dabei um dieselben Vandalen wie am Freitag handelt, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Essingen: Kernbohrer entwendet

Aus einer Lagerfläche auf einem umschlossenen Gelände im Bereich Streichhoffeld wurde zwischen Montagabend, 17:30 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, ein Kernbohrgerät im Wert von etwa 2000 Euro entwendet. Zudem wurde versucht das Schloss eines Baucontainers aufzuhebeln, was allerdings nicht gelang. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Gerätes nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin übersehen

Beim Zurücksetzen mit ihrem Fahrzeug übersah eine 55-jährige BMW-Lenkerin am Dienstag gegen 9:20 Uhr in der Einhornstraße eine 75-jährige Fußgängerin und erfasste diese, so dass die Seniorin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

