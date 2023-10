Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Helm entwendet, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Murrhardt: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken touchierte in bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Polo, der am Dienstag zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr im 1. Parkdeck in den Murr-Arkaden in der Fritz-Schweizer-Straße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet der Polizeiposten Murrhardt unter der Rufnummer 071925313

Sulzbach an der Murr: Helm entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Dienstag zwischen 7 Uhr und 13:30 Uhr einen schwarzroten Motorradhelm der Marke HJC mit einem dunklen Visier. Der Helm befand sich am Eingang der Gemeinschaftsschule in der Jahnstraße, im Bereich eines Kleiderständers. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Helmes nimmt der Polizeiposten Sulzbach unter der Rufnummer 07193352 entgegen.

Backnang: Versuchter Einbruch

In der Nacht von Montag auf Dienstag wollten unbekannte Einbrecher in ein Geschäft in der Grabenstraße einbrechen. Sie versuchten hierbei ein Ausschankfenster aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 071919300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell