POL-PDWIL: versuchter Fahrraddiebstahl, Täter im Rahmen der Fahndung durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun gestellt

Üdersdorf (ots) - Am 11.08.2023 gegen 14:54 Uhr wurde auf der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass bisher unbekannte Täter eine größere Menge Abfall, hier mehrere "gelbe Säcke" im Bereich des Sportplatzes in Üdersdorf illegal entsorgt hätten. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

