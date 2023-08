POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Prüm (ots) - Am Freitag, den 11.08.2023, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 51 von Prüm kommend in Fahrtrichtung Olzheim, auf Höhe der Ortslage Hermespand, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter weißer LKW kollidierte im mehrspurigen Bereich der B51 mit einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden dunkelblauen PKW. Der Unfallbeteiligte LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ...

