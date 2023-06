Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Drei Autos an Unfall beteiligt

Coesfeld (ots)

Drei Fahrzeuge waren am Samstag (03.06.23) im Einmündungsbereich Lüdinghauser Straße / Breslauer Straße an einem Unfall beteiligt. Gegen 14.45 Uhr wollte eine 55-jährige Autofahrerin aus Dülmen von der Lüdinghauser Straße links in die Breslauer Straße abbiegen. Um den Gegenverkehr vorbeizulassen, stoppte sie ihr Auto. Das erkannte der 36-jährige Fahrer eins Lieferwagens zu spät und fuhr auf. Dadurch rutschte das Auto der Dülmenerin in den Gegenverkehr, wo es mit dem entgegenkommenden Auto eines 30-jährigen Dülmeners zusammenstieß. Ein Rettungswagen brachte die verletzte 55-Jährige in ein Krankenhaus. Alle anderen Fahrer blieben nach jetzigem Stand unverletzt. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Feuerwehr Dülmen kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe.

