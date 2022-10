POL-MFR: (1253) Kriminalpolizei ermittelt nach Auseinandersetzung vor Diskothek

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06./07.10.2022) besprühte ein Unbekannter eine Mauer des Quelle-Areals in Muggenhof großflächig mit Graffiti. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter beschmierte im Zeitraum von 17:00 Uhr (Do) bis 06:30 Uhr (Fr) eine Mauer entlang des Gehwegs in der Wandererstraße mit insgesamt acht Graffiti-Tags in schwarzer ...

