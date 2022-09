POL-PDKL: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Donnerstagvormittag wurde ein Mofafahrer bei einem Auffahrunfall in der Kreuznacher Straße leichtverletzt. Der 27-jährige Mann aus dem Donnersbergkreis fuhr gegen 8:40 Uhr auf einen vor einem Fußgängerüberweg haltenden Transporter auf und kam dadurch zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Der Transporter blieb augenscheinlich unbeschädigt, an dem Mofa entstand leichter ...

