Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Eitorf (ots)

Gleich zweimal mussten Beamte der Polizeiwache Eitorf am vergangenen Wochenende Autofahrer aus dem Verkehr ziehen.

Am Freitag (12. April) befuhren die Polizisten die Straße "Im Auel". Dabei kam ihnen ein Opel-Fahrer entgegen, der den Beamten aus vorangegangenen Einsätzen bekannt war. Sie entschieden sich, den Fahrzeugführer anzuhalten und zu kontrollieren. Bei der darauffolgenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Der 23-jährige Eitorfer gab an, dass er am Vortag Cannabis und Amphetamine zu sich genommen habe. Zudem stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der junge Mann bereits zum dritten Mal wegen Verkehrsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde sein Opel sichergestellt. Im Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gegen den Eitorfer ein.

Am Sonntag (14. April) fiel Beamten der Polizeiwache Eitorf ein verdächtiger Kia auf. Sie hielten den Fahrer auf einem Parkplatz an der Windecker Straße in Eitorf an. Der 43-jährige Fahrzeugführer aus Windeck händigte den Beamten einen slowakischen Führerschein aus, bei dem sich Hinweise auf eine Fälschung ergaben. Das Dokument wurde sichergestellt. Außerdem gab der Windecker an, am Vortag zwei Joints geraucht zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte seine Angaben. Der Test reagierte positiv auf mehrere Substanzen. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Fahrens unter Drogeneinfluss wurde gegen ihn eingeleitet. (Re)

