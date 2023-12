Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Geräteschuppen

Suhl (ots)

Sonntagnachmittag teilte ein 73-Jähriger den Einbruch in seinen Geräteschuppen am Bocksberg in Suhl mit. Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch bis Sonntagnachmittag gewaltsam in den Bungalow und den Schuppen ein. Aus dem Geräteschuppen entwendeten die Unbekannten ein Motorrad im Wert von etwa 1.800 Euro. Derzeit wird ermittelt, ob der Einbruch im Zusammenhang mit dem Sachverhalt der Pressemitteilung vom 14.12.2023 ("Unbekannte brechen in Gartenhütte ein") steht. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0328733/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

