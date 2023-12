POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Gladbeck Am Dienstag kam es an Frielinghausstraße zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruch. In einem Fall schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe einer Terrassentür ein, griffen durch das entstandene Loch und legten den Hebel um, um die Tür in Gänze zu öffnen. Im Haus durchwühlten sie diverse Schränke und Behältnisse. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt. Im ...

mehr