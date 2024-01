Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Audi A3 beschädigt

Rotenburg. Am Dienstag (09.01.), gegen 23 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw die Straße "Am Toberod" in Richtung "Egerländer Straße". In Höhe der Hausnummer 14 kollidierte dieser derzeitigen Erkenntnissen nach mit einem dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi A3. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall über einen hohen Bordstein auf ein Grundstück in die Breslauer Straße geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachschaden durch Ausweichmanöver

Rotenburg. Der Fahrer eines Linienbusses aus Ludwigsau befuhr am Dienstag (09.01.), gegen 17.30 Uhr, die Straße "Am alten Feld". Zeitgleich kam ihm ein unbekannter Fahrzeugführer aus Richtung "Bickershöhe" entgegen. Derzeitigen Erkenntnissen nach musste der Fahrer des Linienbusses, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste befanden, dem entgegenkommen Fahrzeug ausweichen und stieß dabei gegen einen Bordstein mit Geländeraufbau. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VW Golf beschädigt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (09.01.), stellte ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula gegen 13.05 Uhr sein Fahrzeug, einen schwarzen VW Golf Sportsvan, am Marktplatz neben einem Imbiss ab. Nachdem er gegen 13.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass der linke Kotflügel - vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines unbekannten Verkehrsteilnehmers aus einer Parklücke - beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Grebenau. Am Mittwoch (10.01.), gegen 8.40 Uhr, kam es auf der K 74 zwischen den Ortschaften Schwarz und Eulersdorf zu einem schwereren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Grebenau befuhr mit seinem Pkw die K 74 von Schwarz kommend und kam aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Bankette. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde hierbei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.

Der Verletzte wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Streckenabschnitt war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen in beide Richtungen voll gesperrt.

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell