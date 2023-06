LPI-EF: Autofahrer schwerverletzt

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda hatten es Diebe auf eine Rundballenpresse abgesehen. Von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten sie mit Gewalt den Zaun eines Bauernhofes in der Gemeinde Ollendorf. Anschließend fuhren sie mit einer unbekannten Zugmaschine auf das Gelände und stahlen die Rundballenpresse im Wert von über 14.000 Euro. Der Sachschaden an dem Zaun wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm eine ...

mehr