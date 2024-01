POL-OH: Erstmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall in Höhe Flieden

Vogelsbergkreis (ots) - Tödlich verletzte Person aus brennendem Gebäude geborgen Gemünden. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (10.01.), gegen 3.20 Uhr, informierten Anwohner die Leitstelle über einen Wohnhausbrand in der Bleidenröder Straße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Bauwerk bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann umgehend mit den entsprechenden Löschmaßnahmen, die auch aktuell ...

