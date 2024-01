POL-OH: Verkehrsbeeinträchtigungen anlässlich angemeldeter Schlepperdemofahrt im Raum Fulda

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem Am Dienstag, dem 09.01.2024, gegen 12.24 Uhr ereignete sich in Flieden in der Königreichallee ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Flieden befuhr mit ihrem Fahrzeug die Königreichallee in Richtung Adenmühle. Ein 25-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw aus dem Wartburgkreis wollte die Königreichalle von der Straße ...

mehr