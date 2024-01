Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Am Dienstag, dem 09.01.2024, gegen 12.24 Uhr ereignete sich in Flieden in der Königreichallee ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Flieden befuhr mit ihrem Fahrzeug die Königreichallee in Richtung Adenmühle. Ein 25-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw aus dem Wartburgkreis wollte die Königreichalle von der Straße An der Fliede aus in Richtung Hauptstraße kreuzen. Hierbei übersah er den Pkw der vorfahrtsberechtigten Autofahrerin aus Flieden.

Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 19500,-EUR. Die Autofahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

