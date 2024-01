Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl einer Kupfervase - Diebstahl von Kennzeichen

Diebstahl einer Kupfervase

Kalbach. Zwischen Donnerstag (28.12.), gegen 15 Uhr, und Donnerstag (04.01.), gegen 15 Uhr, kam es in der Hessenstraße in Niederkalbach auf dem dortigen Friedhof zum Diebstahl einer Kupfervase von einem Grab. Derzeitigen Erkenntnissen nach hebelten die unbekannten Täter die verschraubte und verklebte Vase von der Grabplatte ab und entwendeten diese. Der Sachschaden an der Grabplatte wird auf rund 50 Euro geschätzt. Der Wert der entwendeten Vase liegt bei etwa 20 Euro. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kennzeichen

Fulda. Von einem Skoda Kodiaq entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (03.01.) und Sonntag (07.01.) die beiden amtlichen Kennzeichen "WO-KI 72". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Magdeburger Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

