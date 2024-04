POL-SU: Ermittlungen zum tödlichen Verkehrsunfall laufen auf Hochtouren

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am Montag (15. April) kam es in Neunkirchen-Seelscheid zwischen Neunkirchen und Pohlhausen zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 11:50 Uhr fuhr ein 70 Jahre alter Mann mit seinem BMW aus Richtung Neunkirchen kommend über die Bundesstraße 507 (B507) in Richtung Pohlhausen. Ersten Ermittlungen zufolge kam es hierbei zu einem medizinischen ...

