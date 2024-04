Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gefahrguttransporter kommt von Fahrbahn ab

Hennef (ots)

In den frühen Morgenstunden (17. April) mussten Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und der Straßenmeisterei zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 478 (B478) in Hennef-Bröl ausrücken. Gegen 04:00 Uhr war die Fahrerin eines Gefahrguttransporters auf der B478 in Richtung Ruppichteroth unterwegs. Nach eigenen Angaben sei sie einem Tier ausgewichen, weswegen sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zu einer Kollision mit dem Tier sei es nicht gekommen. Die Sattelzugmaschine mit Auflieger blieb im Bereich einer Hanglage im Erdreich stecken. Die Leitplanke verhinderte mutmaßlich ein Abrutschen des Gespanns in die Bröl. Der mit über 30.000 Liter Kraftstoff befüllte Tankwagen musste mit Spezialfahrzeugen geborgen werden. Der Tanklaster war fahrbereit und konnte im Anschluss von der Unfallörtlichkeit weggefahren werden. Für die Bergungsmaßnahmen wurde die B478 zwischen den Ortslagen Bröl und Ingersau für rund drei Stunden bis etwa 10:00 Uhr vollständig gesperrt. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell