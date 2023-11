POL-GM: 59-Jährige per WhatsApp-Betrug geprellt

Bergneustadt (ots) - Bei einem Einbruch am Sonntagabend (19. November) in das Lager eines Versandunternehmens in der Industriestraße haben Unbekannte den Inhalt aus mehreren Paketen gestohlen. Kurz nach 21 Uhr waren Einbrecher durch ein Fenster eines Rolltors in das Lager eingestiegen. Sie öffneten mehrere der dort gelagerten Sendungen, entnahmen zum Teil den Inhalt und flüchteten über ein Fenster an der Gebäuderückseite. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das ...

