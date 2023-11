POL-GM: Einbrecher flüchten ohne Beute

Radevormwald (ots) - Am Samstag (18. November) sind Kriminelle in der Heinz-Rosendahl-Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie ließen mehrere Schmuckstücke mitgehen. In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 14 Uhr und 14:15 Uhr hebelten die Täter sowohl an einem Fenster als auch an der Terrassentür. Sie gelangten ins Haus und durchwühlten dort diverse Schränke. Dabei fanden sie Schmuckstücke, die sie mitnahmen. ...

