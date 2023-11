Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Raub - Fahndung mit Lichtbild - Wer kennt den Täter ? - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford (ots)

(um) Im Rahmen der Ermittlungen zum Raub auf die Tankstelle an der Mindener Straße fahndet die Polizei nun mit einem Lichtbild nach dem dringend der Tat verdächtigen Mann. Fotos zum Download https://polizei.nrw/fahndung/118841 im Fahndungsportal der Polizei NRW. Der bislang Unbekannte hatte am 01.11. den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert. Unter dem Eindruck der angedrohten Gewalt öffnete der Angestellte die Kasse und der Täter nahm sodann etwa 300.- Euro heraus und ergriff die Flucht. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen zu diesem auffälligen Mann mit den Geheimratsecken und den kurzen dunklen Haaren. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell