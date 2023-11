Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - E-Scooter weg - Täter lässt MTB zurück

Herford (ots)

(um) Am gestrigen Morgen stahl ein bislang unbekannter Täter ein kurz geparkten E-Scooter eines 30-jährigen Arbeiters an einer Baustelle an der None/Ecke Ortsieker Weg. Morgens um halb acht war der Mann mit dem Gefährt zur Arbeit gefahren und hatte den Roller kurz abgestellt. An der Stelle, wo der E-Scooter geparkt war, hinterließ der Täter ein schwarzes Bulls MTB. Die Polizei stellte das Rad sicher und vermutet, dass es aus einem weiteren Diebstahl stammt. Der Roller hat einen Wert von etwa 750.- Euro. Es handelt sich um ein Modell KickScooter Max G30D von Segway-Ninebot. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

