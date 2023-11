Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Blutprobe nach Unfall in Denklingen

Waldbröl (ots)

Für einen Porschefahrer endete am Freitag (17. November) eine Spritztour auf der Polizeiwache. Gegen 19:35 Uhr fuhr ein 57-jähriger Waldbröler mit seinem Porsche auf der Hauptstraße aus Richtung Denklingen kommend in Fahrtrichtung Hermesdorf. In Hermesdorf, in einer langgezogenen Linkskurve, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in einer Grundstückseinfahrt mit zwei geparkten Autos. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Zudem konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der 57-Jährige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden.

