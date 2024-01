Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Brand einer Gartenhütte - PM Nr.2

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 00:55 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Neuhermsheim, im Chrysanthemenweg/Begonienweg, gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei, dem Rettungsdienst sowie der Feuerwehr stand eine Gartenhausanlage bereits in Vollbrand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf drei weitere Kleingärten und die dazugehörigen Gartenhäuschen über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gegen 04:25 Uhr gelöscht werden. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

Der Polizeiposten Mannheim-Neuostheim/Flughafen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

