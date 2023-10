Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Riskantes Überholen Zeugen gesucht

Stadtroda (ots)

Ein 56-jähriger fuhr am Freitag Nachmittag gegen 14:30 Uhr mit seinem VW Multivan in einer Fahrzeugkolonne, in welcher sich auch ein coloriertes Polizeifahrzeug befand, von Ascherhütte in Richtung Bad Klosterlausnitz. Den Beamten fiel das Fahrzeug auf, weil es trotz Unübersichtlichkeit und Gegenverkehr Überholmanöver durchführte. Als sich der VW direkt hinter dem Polizeifahrzeug befand, wurde das Lichtsignal "Bitte folgen" eingeschalten. Der Fahrer ignorierte das Zeichen und überholte den Streifenwagen. Nun wurde das Haltesignal nach vorn gegeben und der Fahrer stoppte sein Fahrzeug. Als dem Fahrer die festgestellte Ordnungswidrigkeit erklärt wurde, stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein eingezogen.

Durch die Polizei werden die Fahrzeugführer gesucht, welche durch die Überholmanöver des dunkelgrauen VW Multivan behindert wurden. Diese melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Tel.-Nr.: 036428/640.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell