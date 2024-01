Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Edingen: 17-Jähriger in Bahn ausgeraubt - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Montagabend um kurz nach 22 Uhr versuchte ein derzeit noch unbekannter Täter einem 17-jährigen Fahrgast der Straßenbahnlinie 5 zwischen Heidelberg und Edingen unter der Anwendung von massiver Gewalt die Umhängetasche zu rauben. Der Täter sprach den 17-Jährigen zunächst auf dessen Tasche an und versuchte ihm im Laufe des Gesprächs diese gewaltsam zu entreißen. Als dies nicht gelang, soll der Unbekannte seiner Forderung mittels eines Messers versucht haben, Nachdruck zu verleihen und verletzte den junge Mann an der Hand. Hiernach kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Täter auch einen mitgeführten Schlagstock zum Einsatz brachte. Aufmerksamen Zeugen gelang es, den Täter von dem 17-Jährigen zu trennen. Am Bahnhof Edingen verließ der Unbekannte schließlich die Bahn und flüchtete in Richtung Wieblingen. Kurz darauf stellte der Geschädigte fest, dass es dem Angreifer während der Auseinandersetzung gelang, dessen Handy zu entwenden. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

