POL-MA: Mannheim: Diebstahl von mehreren Metern Stromkabel

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag gegen 14 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. Autofahrerin einen in der Sankt-Leoner-Straße am Straßenrand geparkten Mercedes-Benz am Fahrzeugheck sowie am Rücklicht. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier ...

mehr