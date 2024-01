Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 14 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. Autofahrerin einen in der Sankt-Leoner-Straße am Straßenrand geparkten Mercedes-Benz am Fahrzeugheck sowie am Rücklicht. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06205 / 2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell