Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis

Weinheim: Brand einer Vereinsgaststätte - PM Nr.2

Rhein-Neckar-Kreis / Weinheim (ots)

Am Montagabend gegen kurz nach 20.00 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr Heidelberg ein Dachstuhlbrand in der Straße Zum Hainbusch in Weinheim, OT Oberflockenbach, gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes, in welchem sich auch eine Vereinsgaststätte befindet, bereits in Flammen. Durch die Feuerwehr Weinheim konnte der Brand gegen 21.15 Uhr schließlich gelöscht werden. Der linke Teil des Dachstuhls brannte jedoch komplett aus. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand in einer Wohnung über der Vereinsgaststätte aus. Die Brandursache ist noch unklar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 100.000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell