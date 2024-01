Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis): Brand einer Vereinsgaststätte

Weinheim (ots)

Auf einem Sportplatz in Weinheim-Steinklingen sind derzeit Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes in einer Vereinsgaststätte im Einsatz. Nach bisherigem Stand hielten sich keine Personen in der Gaststätte auf. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell