POL-MA: PM 10, Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Traktoren und LKW

Mannheim (ots) - In Mannheim kommt es derzeit aufgrund eines Demonstrationszuges von Fahrzeugen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die ca. 350 Fahrzeuge befahren aktuell den innerstädtischen Bereich in Richtung Sandhofen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Yvonne Schäfer Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: ...

