POL-MA: PM 7, Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Traktoren und LKW

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug in einer Tiefgarage auf dem Leopoldsplatz eine unbekannte Täterschaft an zwei Feuerlöscherkästen die Sicherheitsscheiben der Schlüsselboxen ein, entnahm die Schlüssel und schloss die ...

