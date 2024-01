Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Straßenbahn und LKW // Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots)

Nachdem am Montagmittag gegen 12 Uhr in der Waldhofstraße eine Straßenbahn mit einem LKW kollidierte, ist der Unfall nun aufgenommen und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah der LKW-Fahrer beim Rangieren die herannahende Straßenbahn und touchierte diese. Durch die Kollision verletzten sich zwei Fahrgäste leicht und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

