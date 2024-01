Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Feuerlöscherkästen eingeschlagen - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug in einer Tiefgarage auf dem Leopoldsplatz eine unbekannte Täterschaft an zwei Feuerlöscherkästen die Sicherheitsscheiben der Schlüsselboxen ein, entnahm die Schlüssel und schloss die Kästen auf. Die darin befindlichen Feuerlöscher blieben unversehrt. Der konkrete Sachschaden ist bislang unbekannt.

Das Polizeirevier Eberbach leitete die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271-9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell