Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verwüstung auf einem Parkplatz - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen wütete eine bislang unbekannte Täterschaft auf einem Parkplatz an der L 590. Hierbei wurde eine Metallstange samt Betonsockel aus dem Boden gewuchtet, quer über den Parkplatz gezogen und einen Abhang hinuntergeworfen. Ein an der Metallstange befindlicher Mülleimer wurde von der Stange abgerissen und ebenfalls den Abhang hinuntergeworfen. Der sich darin befindliche Müll war auf dem Parkplatz verteilt. Am Abhang konnte ein weiteres Hinweisschild festgestellt werden. Zudem brach die unbekannte Täterschaft festbetonierte Sandsteine aus dem Sockel. Insgesamt fünf Leitpfosten wurden umgetreten und herausgerissen. Im weiteren Verlauf der L 590 konnten sechs weitere beschädigte oder abgerissene Richtungstafeln aufgefunden werden. Der konkrete Sachschaden ist bislang unbekannt.

Das Polizeirevier Eberbach leitete die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271-9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell