Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall auf der L 600 - zwei Personen leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Samstag gegen 22 Uhr kam es auf der L 600 auf der Höhe der Kreuzung zur L 594 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Eine 48-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes die Straße "Im Breitspiel" in Richtung der L 594. Als sie auf die Kreuzung fuhr, um nach links abzubiegen, kam ihr ein 35-jähriger VW-Fahrer aus Richtung der L 600 entgegen. Anstatt diesen in Richtung "Im Breitspiel" passieren zu lassen, missachtete sie dessen Vorfahrt und es kam in der Folge zu einer Kollision. Die dortige Lichtzeichenanlage zeigte für beide Unfallbeteiligten Grünlicht. Durch den Unfall verletzten sich beide beteiligte Verkehrsteilnehmer leicht. Die 48-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden der Fahrzeuge wird auf 17.500 Euro geschätzt. Aufgrund des erheblichen Schadens mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell