POL-PDLD: Gleisweiler - Unbekannte brechen Eierautomat auf

Landau (ots) - Gestern, am 31.08.23, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich in der Godramsteiner Straße in Landau eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Befahren der Straße in Richtung Siebeldingen ein am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und beschädigte dabei den Außenspiegel des Fahrzeuges. Vermutlich dürfte der Unfallverursacher selbst oder ein möglicher Augenzeuge des Unfalls ...

