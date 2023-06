Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Verletzte bei Autounfall unter Alkoholeinfluss

Finnentrop (ots)

Am Sonntag (11.06.2023) kam es in den frühen Morgenstunden um 04.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Waldweg im Bereich Frettermühle. Ein 18-Jähriger war mit drei weiteren Insassen auf einem Waldweg in Richtung Kreisstraße 30 unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto kam von dem Waldweg ab, rutschte einen Abhang hinunter und kam schließlich vor einigen jüngeren Bäumen zum Stehen. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass der mutmaßliche Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt, wo ihm wenig später auch eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Seine drei Mitfahrenden im Alter von 17 und 18 Jahren wurden leicht verletzt und ebenfalls mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich. Der PKW wurde geborgen und abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war auch die K30 über eine Stunde lang gesperrt.

