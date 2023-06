Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Finnentrop. Ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw hat sich am Donnerstag (08.06.2023) gegen 11 Uhr in Fretter ereignet. Eine 86-jährige Pkw-Fahrerin aus Finnentrop befuhr die Esloher Straße und beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah sie einen in gleicher Richtung fahrenden 44-jährigen Fahrradfahrer aus Lennestadt. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

