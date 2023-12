Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Einbrecher unterwegs

Von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in einer Gartenanlage in Berghülen mehrere Gartenhütten auf.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Mittwoch waren Unbekannte in einer Gartenanlage im Oberweilerweg zu Gange. Sie gelangten auf mehrere Gartengrundstücke und brachen Gartenhäuser auf. In den Hütten suchten sie nach Brauchbarem. Die Einbrecher fanden wohl in einer Hütte eine Motorsäge. Die machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Das Polizeirevier Ehingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

